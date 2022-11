(CNN) – Kim Kardashian dice que está “reevaluando” su relación laboral con Balenciaga después de que la lujosa casa de moda presentara a niños abrazando a osos de peluche vestidos con ropa de bondage en su última campaña publicitaria.

La fundadora de Skims y estrella de reality shows, que ha sido embajadora de la marca de moda, rompió su silencio este domingo después de recibir una avalancha de mensajes de admiradores y comentaristas instándola a denunciar la marca.

En comentarios publicados en sus redes sociales, Kardashian dijo que había esperado para hablar “no porque no me hayan disgustado e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo esto podría haber pasado”.

I have been quiet for the past few days, not because I haven’t been disgusted and outraged by the recent Balenciaga campaigns, but because I wanted an opportunity to speak to their team to understand for myself how this could have happened.

— Kim Kardashian (@KimKardashian) November 27, 2022