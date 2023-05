Las redes sociales enloquecieron al darse cuenta de que no era precisamente Leto. Por supuesto, el actor y cantante no pasó desapercibido a pesar de la confusión.

Leto caminó la alfombra roja junto al diseñador italiano Alessandro Michele, quien hasta en ese entonces era el director creativo de Gucci, marca que suele vestir al actor y cantante con frecuencia.

Lo que causó curiosidad fue la elección de Leto y Michele: ambos aparecieron con atuendos idénticos y dando un aire a las escalofriantes gemelas de la cinta de terror “The Shining”.

El año que “perdió” la cabeza

En 2019, Jared Leto volvió a acaparar titulares de prensa por otra aparición escalofriante. No fue por su vestimenta sino por su accesorio: una cabeza, específicamente la suya, en sus manos.

Leto dijo a Liza Koshy en la transmisión de la alfombra roja de Vogue, que tanto el atuendo como la cabeza fueron diseñados por Gucci.

“Es algo bizarro”, dijo Leto. El actor explicó que Alessandro Michele estuvo detrás de la idea de este atuendo. Ese año, la temática era “Camp: Notes on Fashion“, lo que significa ser extravagante, salirse fuera del molde.

Met Gala 2018, cuando se inspiró en Jesucristo

La Met Gala de 2018 estuvo inspirada en el catolicismo. La temática central se denominó “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”, por lo que tomar referencias bíblicas era lo esperado en la alfombra roja.

Jared Leto, volviendo a robarse la atención de todos, personificó una de las figuras más reconocidas en la historia del catolicismo: Jesucristo.

Leto asistió a la alfombra roja con la cantante Lana del Rey y el entonces diseñador de Gucci, Alessandro Michele. Todos vistieron de esa casa italiana.

En la alfombra roja, Leto le dijo a Vogue que Michele era “el genio detrás” de su vestuario. “¿Quién mejor puede estar detrás de la temática de esta noche que un diseñador italiano que es católico devoto?”, dijo Leto en una entrevista con la publicación.

Su primera Met Gala

El debut de Jared Leto en la Met Gala fue en 2016, año en el que la temática principal era “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”.

Este fue el año en el que quizás el actor se vistió de una forma más conservadora. Lució un frac monocromático de Gucci, junto con un bastón y un broche de Cartier.