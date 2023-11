(CNN) – Un abrigo de lana y una cabellera humana tienen más en común de lo que piensas. No solo ayudan a retener el calor corporal, sino que ambos están elaborados a partir de fibras proteicas de queratina. Tomando este conocimiento es que una startup holandesa decidió innovar.

Human Material Loop espera transformar la industria de la moda convirtiendo el cabello humano en un textil. Hasta ahora, ha fabricado prototipos de abrigos, jerseys y blazers de cabello humano, con la esperanza de que algún día las empresas de ropa compren rollos de su material alternativo para sus propios diseños.

La cofundadora Zsofia Kollar dice que desde hace mucho tiempo le fascina el potencial del cabello como tejido. Estaba intrigada por las emociones que la gente alberga hacia él: “Cuánto nos preocupamos por nuestro cabello, pero una vez que lo cortamos, nos disgusta mucho”, sostuvo.

Cuando llegó la pandemia del COVID-19, Kollar tuvo una crisis de identidad como diseñador y decidió solucionar el problema de los residuos de la industria del cabello.

Nada que perder

Cada minuto, los salones de belleza en Estados Unidos y Canadá producen más de 390 kilos de desechos. Cuando el cabello se rompe sin la presencia de oxígeno, como en una bolsa de basura enterrada en un vertedero, libera gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático.

Según Human Material Loop, 72 millones de kilogramos de desechos de cabello humano terminan cada año en los vertederos europeos, el equivalente en peso a siete Torres Eiffel.

“Es un flujo de residuos grande y abundante que actualmente no tiene una solución escalable“, dijo Kollar. Añade que la mayoría de los países queman estos residuos y que muchas soluciones alternativas no son respetuosas con el medio ambiente o no son adecuadas para su uso generalizado.

Kollar explica que utilizar la tela del pelo no es tan diferente a tejer un suéter con cualquier otro material. Los pelos cortos se hilan y se transforman en un hilo continuo que luego se tiñe con pigmentos puros. Añadió que a medida que la empresa aumente la producción, podrá teñir el hilo o la tela, según cuál sea más eficiente.

El primer prototipo de Human Material Loop fue un suéter con tacto similar al de la lana. “Necesitaba hacer un producto con el que la gente pudiera identificarse, e hicimos uno de los prototipos más factibles que pudimos hacer, pero también el más identificable”, dijo Kollar.

Desde entonces, la empresa ha probado otros prototipos, incluido un abrigo de exterior relleno de pelo para proporcionar aislamiento térmico, que probó en duras condiciones durante una expedición al Aconcagua, la montaña más alta de Argentina.

Estos diseños no están disponibles para comprar; el objetivo es proporcionar el material para que otros diseñadores y marcas trabajen con él. Kollar dice que el precio debería ser competitivo con el de la lana una vez que alcance un mayor volumen de producción.

“Sabemos que usar cabello humano en nuestros cuerpos no es algo para lo que la mayoría de la gente esté preparada todavía“, afirmó Kollar. Pero ella cree que la idea podría llegar a ser popular entre el público. Para Kollar, no se trata simplemente de llevar un jersey hecho de cabello humano por el aspecto de novedad o sostenibilidad; Ella sostiene que el cabello humano es un material increíblemente duradero.

Human Material Loop obtiene su cabello de salones de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, utilizando cabello cortado o roto porque dice que no contiene ADN nuclear que pueda identificar a un individuo. Está trabajando para establecer una cadena de documentación para rastrear de dónde viene su material y adónde va.

Industria en crecimiento

Históricamente, el cabello humano se ha utilizado como tejido en muchas culturas diferentes. En Micronesia, la tribu Kiribati creó armaduras tejidas a partir de materiales naturales, como fibras de coco, dientes de tiburón, hojas de palma y cabello humano, mientras que en el siglo XIII, la gente de lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos confeccionaba calcetines anudando mechones de cabello.

El templo Higashi Hongan-ji de Kioto es una de las estructuras de madera más grandes del mundo. Después de que un incendio lo dañara, cuerdas hechas de cabello humano donadas de todo Japón se mezclaron con cáñamo y se utilizaron durante su reconstrucción en el siglo XIX.

Pero usar el cabello como textil no está exento de desafíos, explica Sanne Visser, investigadora, diseñadora y creadora de materiales holandesa, y profesora asociada en la Universidad de las Artes de Londres, que no está involucrada con Human Material Loop.

“Todavía existe un tabú en torno al cabello humano como material“, afirmó. “Realmente no lo valoramos como un recurso; se lo considera un desperdicio, especialmente una vez que se corta”.