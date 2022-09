(CNN) – A medida que continúa la 79° entrega del Festival de Cine de Venecia esta semana, no han faltado momentos de moda de celebridades gracias a estrenos como White Noise de Noah Baumbach, protagonizada por Greta Gerwig y Adam Driver, la animada Don’t Worry Darling dirigida por Olivia Wilde con Harry Styles y Florence Pugh, así como Blonde, la película biográfica de Marilyn Monroe con Ana de Armas.

El viernes, Timothée Chalamet se volvió viral con un look sin espalda de Haider Ackerman en el estreno de Bones And All. Este lunes, Florence Pugh hizo su muy esperada aparición en la alfombra roja con un deslumbrante vestido de Valentino con lentejuelas hechas a mano.

El festival, que concluye este 10 de septiembre, es, gracias al romántico telón de fondo de la ciudad flotante, uno de los más llamativos visualmente. Las fotos de los paparazzi de los invitados que llegan en taxis acuáticos privados evocan imágenes del glamour del viejo Hollywood y, hasta ahora, los momentos de la alfombra roja han seguido su ejemplo, con muchos famosos que optan por la alta costura de archivo en lugar de looks de pasarela recientes. Desde la capa adornada de Valentino de la actriz Julianne Moore hasta el revelador vestido Jean Paul Gaultier de la modelo Mariacarla Boscono, no ha habido escasez de atuendos de alto impacto.

Conoce aquí la selección de CNN Style: