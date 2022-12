Icono de la moda de los ’80 y precursor en apostar nuevos aires de frescura a la moda, el cantante británico Billy Idol es uno de los primeros arquitectos del sonido, el estilo y la furia del punk rock.

Como una forma de celebrar al creador de reconocidas canciones como Rebel Yell y Eyes Without a Face, Dancing With Myself y White Wedding, entre otros, la Fundación Museo de la Moda presenta la exhibición “Billy Idol – Fashion for Fantasy”, un recorrido por la colección privada de una de las primeras mega estrellas de MTV.

Una de las curadoras de esta exposición, Francisca Riera, comentó a CNN Chile que para ellos “es superimportante, ya que es la primera vez que se muestra, por lo menos en Latinoamérica, su colección personal. No es una persona que se queda en el pasado, está siempre evolucionando y tratando de crear cosas nuevas entre lo que está pasando en la moda y la música”.





Chaquetas de cuero, tachas, patrones plaid, influencia cowboy y más, es lo que podemos observar en las casi 200 piezas de ropa que el cantante británico Billy Idol prestó al Museo de la Moda para el despliegue de este repaso por su historia. Uno que fue a revisar el pasado primero de septiembre, mientras se encontraba en Chile para su concierto The Road Tour 2022.

Lo interesante de este evento -disponible para ser visitado desde el 15 de diciembre hasta el 26 de febrero- es que al tratarse de vestimenta que el mismo Idol prestó al museo, es que se pueden observar piezas significativas de su vestuario producidas por los diseñadores más vanguardistas, como Vivienne Westwood, Yohji Yamamoto y Jean-Paul Gaultier, entre otros.

Asimismo, se ofrece una visión completa de su estilo, contemplando ropa utilizada en conciertos, entrevistas, videoclips, y el mismo conjunto que utilizó junto a Miley Cyrus cuando se presentaron en iHeartRadio Music Festival, en 2016, cantando Rebel Yell.

Para aquellos fanáticos del artista, podrán observar la polera original de Generation X, con el logotipo diseñado por Billy Idol y Tony James, y el medio casco cyborg usado en el videoclip “Shock to the System”. Además de ser protagonistas en primera persona, de cómo la influencia de Elvis Presley marcó su gusto por las chaquetas de cuero, la mayoría intervenidas a mano, y el gran uso de símbolos religiosos como las cruces.

Horarios y valores

Para explorar sus canciones a través de las prendas, lo puedes hacer en el Museo de la Moda, ubicado en Av. Vitacura 4562, entre el 15 de diciembre y el 26 de febrero, entre las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Las entradas están a la venta Puntoticket y los valores son: