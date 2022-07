(CNN) – Recordando la antigua Unión Soviética y el bloque del Este, enormes complejos de concreto se alzan como testimonio de la campaña de vivienda de la posguerra en Europa. Construidos en masa en la segunda mitad del siglo XX, sus diseños utilitarios generalmente estaban orientados a proporcionar viviendas de la manera más rápida y económica posible. Pero aunque algunos de estos desarrollos han sido arrasados ​​o se encuentran en mal estado, muchos han sobrevivido a los gobiernos comunistas que los construyeron.

En 2012, David Navarro y Martyna Sobecka, fundadores de la editorial y estudio de diseño Zupagrafika, comenzaron a documentar los viejos bloques de hormigón de Europa del Este y a conocer a las personas que aún los llaman hogar. Inicialmente, la pareja tenía la intención de fotografiar modelos arquitectónicos de papel contra los edificios que representaban, aunque en su lugar pidieron a los residentes que posaran para retratos con las ilustraciones.

Una década después, y con la ayuda de fotógrafos de toda la región, han publicado imágenes e historias de 40 proyectos de vivienda en 37 ciudades diferentes. Desde lo que alguna vez fue Berlín Oriental hasta la remota ciudad rusa de Norilsk, Navarro y Sobecka descubrieron que los ocupantes de estos edificios, a menudo vilipendiados, se quejan de problemas que incluyen aislamiento deficiente y falta de mantenimiento. Pero también descubrieron a muchos residentes que se mostraban halagadores y nostálgicos con respecto a sus hogares de la era de la Guerra Fría. Como la pareja escribe en la introducción de su nuevo libro, The Tenants: Concrete Portraits of the Former Eastern Bloc (Los inquilinos: Retratos concretos del antiguo bloque del Este), sus sujetos tienen recuerdos tanto de “los años dorados de los edificios como de los tiempos más oscuros“.

Barbara, Urbanización Plac Grunwaldzki en Wrocław, Polonia (foto principal)

“Fui una de las primeras inquilinas aquí. Me encanta mi apartamento en el cuarto piso. Tengo tres habitaciones amplias con una cocina pequeña. La única desventaja son las palomas, ¡Dios mío, eso es realmente terrible! La renovación se ve bonita y limpia por fuera, pero no colocaron cerámica en los pisos de los balcones, como prometieron. Además, los inquilinos todavía están pagando alrededor de 200 zloty (US$ 43) al mes cada uno para esta renovación”.

Lee también: México pide explicaciones a Shein por apropiación cultural en una de sus blusas

Josef, Urbanización Jižní Město en Praga, República Checa

“Estas casas de panelák (prefabricadas de hormigón) se construyeron muy rápido para que la gente tuviera donde vivir. A todo el mundo le gustaba aquí. Luego vino la Revolución de Terciopelo y querían derribarlas; si las hubieran demolido, no tendríamos hogares hoy. “Cuando comprábamos un apartamento aquí era muy asequible, ahora están disponibles por 4 millones de coronas (US$ 166 mil), bastante caro para la gente que no tiene mucho dinero”.

Zinaida, complejo de viviendas Novosmolenskaya en San Petersburgo, Rusia

“Aquí casi no vive gente joven, pero la casa tiene muchas ventajas: Es relativamente tranquila, está cerca del metro y hay mucha vegetación alrededor. La principal desventaja es que las paredes, los pisos y los techos son irregulares. Probablemente algo salió mal durante la construcción”.

Givi, Urbanización Sky-Bridge en Tbilisi, Georgia

“He vivido en este departamento durante 40 años. Antes de que se construyeran los puentes, todo el piso estaba cerrado y yo era el único que se quedaba allí. “Estas ventanas redondeadas solían ser balcones que no se podían transformar en ese entonces. Ahora, algunos de los inquilinos las han cubierto para tener más calefacción en el interior, solo los gases de escape suben a mi balcón”.

Divna, puerta de la ciudad oriental de Belgrado en Belgrado, Serbia

“Los edificios son viejos y están bien construidos. Son las estatuas de Belgrado. Sus cimientos están profundamente arraigados y protegen incluso los pisos más altos de los terremotos“.

Christin, Berliner Querplatte en Berlín, Alemania

“Nací en [el distrito este de] Prenzlauer Berg y me mudé aquí en la década de 1970. Vivo en el noveno piso y tengo un departamento de dos habitaciones, espacio más que suficiente para mí y mi perro. El alquiler es de 500 euros (US$ 511) al mes y para mi modesta pensión es bastante, pero no es mucho para esta excelente ubicación, ¿verdad? ¡Puedo ver la Torre de Televisión desde mi ventana!”.