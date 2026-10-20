Sistema frontal: ¿Qué debe tener un kit de emergencia ante posibles evacuaciones?

Para esta semana está pronosticada la llegada de un sistema frontal entre las regiones de Coquimbo y el Maule.

El fenómeno incluye precipitaciones, vientos, tormentas eléctricas y granizo. Asimismo, hay posibilidad de ocurrencia de remociones.

Debido a ello, las autoridades informaron la suspensión de clases en colegios de algunas regiones para esta jornada, además de la declaración de alerta roja en 10 comunas de la Región Metropolitana por el riesgo de aluviones y derrumbes.

La alerta roja en la RM rige en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

En ese marco, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó recomendaciones a la población y también entregó un listado sobre los elementos que debería contener un kit básico de emergencia en caso de evacuaciones.

¿Qué tener en un kit básico de emergencia?

Agua: considera dos litros por persona al día (incluye botellas chicas que son más fáciles de trasladar).

Linternas o luz portátil con baterías o a dínamo.

Papel higiénico y toalla de papel.

Alimentos no perecibles que se puedan consumir sin cocinar, como latas de conservas o barras energéticas.

Dinero en efectivo.

Botiquín de primeros auxilios: agrega medicamentos necesarios y recetas.

Copias de llaves de la casa.

Radio a pilas y baterías adicionales.

Abridor de latas. En caso que se incluyan latas de alimento sin abre fácil.

Copia del Plan de Emergencia (que está en el Plan Familia Preparada).

Copia de documentos de identidad, pasaporte, nacimiento, escritura de propiedad y otros.

Senapred también recomendó tener en consideración “las necesidades especiales de tu grupo familiar, por ejemplo, de lactantes, personas con TEA, embarazadas, entre otros”.

Señales de riesgo de aluviones

La institución aconsejó prestar atención a las siguientes señales en caso de vivir, trabajar o visitar zonas con riesgo de aluvión.

Lluvia fuerte y sostenida mayor a lo normal

En zonas cordilleranas. temperatura ambiental más alta de lo normal

Aumento de turbiedad del agua en los cauces

Cambios repentinos en la disminución o aumento del nivel y caudal de un curso de agua

Fuerte ruido de fondo, como de muchos camiones acercándose

Asimismo, señaló qué hacer en caso de aluvión: “Si estas cercano a sectores altos, precordillera, cordillera, laderas, no te ubiques en quebradas o desembocaduras por donde podrían pasar aluviones, ni en obras como puentes o badenes”.

En caso de evacuación, hacerlo “hacia lugares que la autoridad haya definido como Puntos de Encuentro. Si no existen, aléjate del curso de ríos, esteros y quebradas” y “si el aluvión se está acercando y no puedes evacuar hacia un Punto de Encuentro, evacua hacia zonas superiores de casas, techos, edificios u otra estructura”.