¿Qué hacer si se corta la luz? Las recomendaciones del Gobierno ante el sistema frontal

En el contexto del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país, el Gobierno entregó una serie de recomendaciones para la ciudadanía ante eventuales cortes del suministro eléctrico.

A través de redes sociales, las autoridades llamaron a tomar medidas preventivas en los hogares y a seguir las indicaciones de los organismos oficiales para enfrentar posibles interrupciones del servicio.

¿Qué hago si se corta la luz?

El gobierno dio las siguientes recomendaciones ante cortes del suministro eléctrico:

Repórtalo a tu compañía eléctrica a través de sus canales de atención, o en www.sec.cl

Ten siempre linternas a mano , cargadas o con pilas de repuesto; evita las velas , ya que pueden provocar un incendio.

, cargadas o con pilas de repuesto; , ya que pueden provocar un incendio. Si no tienes calefacción, abrígate con frazadas o mantas , y antes del corte revisa que tus sistemas de calefacción estén en buen estado para evitar fugas o incendios.

, y antes del corte revisa que tus sistemas de calefacción estén en buen estado para evitar fugas o incendios. Mantén reservas de agua potable y alimentos que no necesiten cocinarse .

. Ten tu celular cargado junto con un cargador portátil por si necesitas comunicarte en una emergencia

junto con un cargador portátil por si necesitas comunicarte en una emergencia Ten tu kit de emergencia listo junto con un listado impreso de teléfonos de emergencia por si tu celular se queda sin batería.

listo junto con un listado impreso de teléfonos de emergencia por si tu celular se queda sin batería. Desconecta los aparatos eléctricos mientras dure el corte .

. Si ves un cable eléctrico caído, chispas o escuchas ruido eléctrico, no te acerques y avisa de inmediato a tu compañía eléctrica.

a tu compañía eléctrica. Nunca uses un generador eléctrico dentro de un espacio cerrado porque puede generar monóxido de carbono, que es mortal.

porque puede generar monóxido de carbono, que es mortal. Cuando vuelva la luz, espera unos minutos antes de reconectar tus equipos electrónicos.