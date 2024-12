Guía para enfrentar la Navidad en soledad: Estas son algunas recomendaciones de los expertos para disfrutar las fiestas

A veces, por distancia o decisión propia, las personas eligen pasar las festividades de fin de año sin reuniones familiares para cuidar su salud mental. Estas son algunas de las recomendaciones que ofrecen los especialistas para enfrentar estas fechas.

(CNN) –Tradicionalmente, las fiestas son para pasar tiempo con la familia y los amigos, tal vez con un grado variable de rituales o prácticas religiosas. También existe la presión de no perderse ciertas celebraciones familiares, pero habrá ocasiones en las que no podrás asistir, ya sea por elección propia o por las circunstancias.

Así que, si este año vas a pasar las fiestas solo, no eres el único que se pregunta si está bien estar solo. Tú tienes el billete hacia tu felicidad, incluso si pasas las fiestas (o cualquier día especial del año) de una manera menos convencional: completamente solo. Los expertos afirman que no existe una fórmula correcta para pasar las fiestas y tener eso en cuenta es fundamental cuando no vas a estar con tus seres queridos.

Pasar las vacaciones solo puede hacer que uno se sienta vacío, pero no tiene por qué ser así. La soledad es un problema durante las vacaciones de invierno para muchos estudiantes y otras personas, según Diana Winston, directora de UCLA Mindful, el centro de educación sobre la atención plena de UCLA Health.

No tener gente con quien pasar los días “puede agravar cualquier soledad existente y empeorarla durante las vacaciones”, dijo Winston.

El psicólogo neoyorquino Dr. Bryant Williams estuvo de acuerdo y señaló que estar solo durante las vacaciones “acentúa los problemas existentes”.

Ambos expertos sugieren tomar acciones para fortalecer tu mentalidad y llenar tus días con actividades que sabes que te nutren.

Toma un poco de aire fresco

Realiza una caminata, pasea por un parque, visita la playa o disfruta de la naturaleza de una manera que se adapte a tu estilo de vida y ubicación.

Sal a “cualquier entorno natural que tengas disponible”, dijo Winston, destacando la importancia de aprovechar las oportunidades para estar al aire libre.

Los beneficios de simplemente estar al aire libre y rodearse de naturaleza son muchos, y ¿por qué no acumular esos beneficios cuando pasas el día o la semana solo? En la práctica del baño de bosque, uno pasa tiempo en la naturaleza a través de actividades como una caminata o sentarse y disfrutar del medio ambiente, dijo anteriormente la Dra. Leana Wen a CNN. La “terapia forestal” puede reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y reducir la presión arterial, según muestran los estudios.

Puedes simplemente salir a caminar y aprovechar al máximo ese paseo. Un mayor recuento diario de pasos está relacionado con menos síntomas depresivos, según un estudio reciente publicado en la revista JAMA Network Open.

Y no es una cifra imposible: incluso 7.000 pasos pueden conducir a una mejor salud mental, afirmó el psicólogo clínico Dr. Karmel Choi, quien habló anteriormente con CNN.

Haz videollamada para celebrar

No tienes por qué perderte toda la diversión solo porque no puedes estar presente para celebrar. Williams recomendó que las personas tomen medidas para comunicarse con otras personas mediante una llamada telefónica o una videollamada.

Hagan algo “similar a lo que hizo la gente durante la pandemia, cuando estaban tan aislados”, dijo. “La gente, como no pasaba tiempo con los demás en persona, empezó a pasar mucho tiempo en Zoom”.

Las experiencias sociales son importantes para la salud, por lo que reservar tiempo para ello puede mejorar tu bienestar. Más específicamente, acércate a tus seres queridos que te hagan sentir bien contigo mismo, ya que las interacciones sociales positivas están vinculadas a una mejor capacidad de afrontamiento y a un menor estrés, según muestran las investigaciones.

Si tu agenda y tus circunstancias te permiten reunirte en persona pero no estar con tu familia, intenta reunirte con un amigo para tomar un café de manera espontánea o acepta la invitación de un colega para unirse a sus festividades. Ninguno de los planes tiene que ser una celebración grandiosa y orquestada. El objetivo es conectarse con alguien en algún momento durante las vacaciones, si es posible.

Ofrécete como voluntario donde la gente necesita ayuda

El voluntariado, como en un hospital infantil o en un asilo de ancianos, puede ser beneficioso para quienes pasan esta temporada solos. También puedes encontrar oportunidades para servir comidas en un comedor de beneficencia o un banco de alimentos en tu comunidad. Algunos lugares podrían aprovechar la ayuda para repartir alimentos en un centro de recogida de comidas navideñas.

“Hay todo tipo de actividades estructuradas en las que las personas pueden participar cuando pasan tiempo con otras personas, incluso desconocidos, y están haciendo algo considerado y agradable para ellos”, dijo Williams.

Ese tipo de actividad puede tener un impacto positivo en el cerebro.

“Si alguien emprende una acción, sale de sí mismo y piensa en los demás”, dijo Williams. “En general, la gente se siente mejor cuando eso sucede”.

Regálate algo bonito

Es posible que solo extrañes los macarrones con queso de tu abuela o que desees estar horneando pasteles para que muchos los disfruten. Es común que las fiestas evoquen imágenes de personas reunidas en torno a una comida compartida. Si estás solo, intenta cocinar algo especial, pide comida para llevar o pide algo delicioso en un restaurante, dijo Winston.

Si vas a estar fuera de la ciudad por un viaje de trabajo, busca los mejores restaurantes cercanos que te gusten y date el gusto de cenar bien. Si este año decides quedarte en casa, sé tan holgazán o tan complejo como quieras con la comida, si eso te satisface.

Rituales

Los rituales y las divertidas rutinas familiares durante las fiestas son una parte importante de la celebración y quizás lo que más se echa de menos en esta época del año. “¿Pueden realizar algún ritual que marque el día y lo haga sentir especial de alguna manera?”, dijo Williams.

Tomar un baño caliente, recibir un masaje o practicar un deporte puede ser estimulante para algunas personas, dijo Winston.

Enciende la menorá, cuelga una media en la chimenea o haz tú mismo la cuenta regresiva de Nochevieja. Puedes celebrar los días como quieras sin desacuerdos con los demás, sin juicios ni la presión de las expectativas.

Empieza con ventaja tu lista de tareas pendientes

Winston afirmó que tener una sensación de logro, como por ejemplo trabajar en un proyecto del hogar, durante este tiempo de soledad también puede ser una forma de superar las fiestas. “La gente puede ser creativa en cuanto al uso del tiempo”, afirmó.

Las tareas estacionales como rastrillar hojas o palear nieve, decorar la casa u ordenar los armarios también puede considerarse ejercicio funcional sin tener que ir al gimnasio.

Reflexionar sobre el año

Otra actividad más introspectiva es aprovechar la soledad para planificar el nuevo año o revisar el año pasado.

“Especialmente para el año nuevo, a la gente le encanta reflexionar sobre el año anterior”, dijo Williams. “Y hacerlo de manera intencional y estructurada, e incluso describiendo las formas en que quieren que el año nuevo sea diferente o incluso citando objetivos específicos para el nuevo año”.

Pasa las vacaciones creando nuevas tradiciones, como crear un tablero de visión o revisar los altibajos de tu año en un diario.

Cambiando tu mentalidad

Winston sugiere combinar acciones con un enfoque mental fuerte (una perspectiva de atención plena) para ayudar a superar los sentimientos de soledad.

Según Winston, la atención plena consiste en “prestar atención a nuestras experiencias del momento presente con apertura, curiosidad y voluntad de estar con esa experiencia”. “Se trata, en realidad, de aprender a vivir en el momento presente, no perdidos en el pasado o el futuro”.

Es comprensible que la fuerza de voluntad para centrarse solo en el ahora y bloquear el resto del ruido pueda ser un desafío, y aceptar plenamente esa realidad presente es la clave.

Cuando las cosas se ven y se sienten diferentes y cuando uno está en un período de transición, el psicólogo clínico Dr. Adam Brown le dijo anteriormente a CNN que no hay ningún requisito para que las fiestas se vean o se sientan igual que en el pasado.

Compasión por ti mismo

“Sé compasivo contigo mismo y haz lo mejor que puedas, y recuerda que este es un momento particular del año”, dijo Winston. “No tienes ningún problema y lo superarás”.

También es útil recordar que no todos los que pasan sus vacaciones rodeados de gente lo pasan bien.

“Tenemos muchas entradas, demandas y estrés en general que aumentan durante las vacaciones, por lo que es muy importante estar atento a tu necesidad de tiempo a solas”, dijo a CNN Sophie Lazarus, psicóloga clínica del departamento de psiquiatría y salud conductual de la Universidad Estatal de Ohio, a principios de este mes.

Debido a algunos problemas logísticos de último momento el mes pasado, no pude pasar el Día de Acción de Gracias con mi familia. Aunque sabía que podría volar a casa al día siguiente, me sentí mal por perderme las tradiciones familiares. Para aprovechar al máximo la situación, hice tantas de mis cosas favoritas como pude: caminé por mi vecindario, leí revistas de noticias y me senté durante horas en una cafetería llena de gente para escribir.

Para rematar, fui sola a una cena especial de Acción de Gracias en un restaurante local. No pude pasar tiempo con mi familia, pero diría que, aun así, tuve un día aprobado por los expertos. Recomiendo encarecidamente que conviertas tu día a solas en uno gratificante, e incluso si no vas a estar sola, intenta sacar tiempo para ti en medio de tus obligaciones sociales para ayudarte a mantenerte con los pies en la tierra y serena.