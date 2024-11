Día Mundial del Cáncer de Pulmón: Autoridades y expertos en salud discutieron las principales acciones para disminuir el consumo de tabaco

La diputada Helia Molina, el senador Juan Luis Castro, el académico Guillermo Paraje y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Chile, Dr. Giovanni Escalante, fueron algunos de los participantes del conversatorio “La gran deuda de Chile con el cáncer de pulmón”, organizado por FALP y Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Más de 50 expertos del área de la salud y representantes de la sociedad civil, se reunieron en el auditorio de Fundación Arturo López Pérez (FALP) para debatir sobre qué acciones deben ejecutarse con el fin de reducir el consumo de tabaco y así bajar tanto la incidencia como la mortalidad por cáncer de pulmón en nuestro país.

La iniciativa fue organizada por FALP y Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), bajo el nombre “La gran deuda de Chile con el cáncer de pulmón”, con el objetivo de reactivar la discusión parlamentaria en torno a la Ley del Tabaco e incentivar un compromiso colectivo por un Chile más saludable y libre de tabaco. Además, los temas que más se repitieron fueron la regulación de los vapeadores o cigarros electrónicos, el comercio clandestino de cigarrillos y la necesidad de acelerar la atención de los pacientes.

“Es fundamental reactivar la Ley del Tabaco, cuyas modificaciones llevan más de una década en espera de ser aprobadas y que permiten entregar mayor protección, especialmente a la infancia y adolescencia”, afirmó Bernardita Vittini, gerente de Prevención y Detección Precoz de FALP, en el discurso de bienvenida.

La jornada siguió con las presentaciones del Dr. José Miguel Bernucci, Director de Prevención y Diagnóstico Precoz del Cáncer FALP; la Dra. Helia Molina, Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas; el Dr. Giovanni Escalante, Representante de la OPS en Chile; y Guillermo Paraje, Director de Tabaconomía y académico de la UAI, para luego iniciar una mesa redonda en la que tanto los expositores como el público asistente participaron activamente.

Respecto a la discusión parlamentaria, la diputada Helia Molina aseguró: “Voy a solicitar formalmente al presidente de la Comisión de Agricultura una conversación para que veamos cómo acelerar la discusión de la Ley del Tabaco. Mi compromiso también es poner de nuevo sobre la mesa la ley del aumento del impuesto al tabaco, una vez que pase la discusión del presupuesto de la Nación. Hay un consenso en la Comisión de Salud que yo dirijo con bastantes posibilidades de llegar a puntos de encuentro”.

En esa misma línea, el Director de Tabaconomía agregó: “Está comprobado que la medida más costo efectiva para reducir el consumo de este nocivo producto son los impuestos. Chile lleva 10 años sin aumentar los impuestos al tabaco, tributación que tiene como objetivo salvar vidas. Es imperativo que se realice una reforma tributaria que aumente el impuesto al tabaco a la brevedad”.

Un problema a nivel mundial

Según proyecciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), el de pulmón es el cáncer que más mata en el mundo. En ese contexto, el Dr. Bernucci presentó importantes datos sobre la realidad chilena. “Esta enfermedad produce una de cada cinco muertes por cáncer y en Chile es la principal causa de muerte oncológica, acercándose, según las proyecciones, a los 4 mil decesos al año. En la distribución por tipo de cáncer no es el más frecuente, pero sí es el que tiene la tasa de mortalidad más alta. El problema es que el diagnóstico lo estamos haciendo en etapas avanzadas y por eso es clave incentivar el cese tabáquico y la detección precoz”, explicó.

Por su parte, el representante de la OPS en Chile fue tajante respecto al tabaquismo: “Las evidencias indican que el consumo de tabaco enferma y mata a todas las personas que lo consumen. Yo remarco dos elementos fundamentales: primero, el consumo de tabaco es una de las principales amenazas en el mundo, y segundo, el tabaco es un factor de riesgo prevenible. O sea, si no consumo tabaco no voy a enfermar y no voy a morir, y eso es algo que la población tiene que entender”. Además, entregó impactantes cifras de la situación en el continente americano: 142 millones de consumidores de tabaco, 122 millones de fumadores y más de un millón de muertes por año, lo que equivale a un fallecimiento cada 34 segundos.

Algunos de los asistentes a este conversatorio fueron: la Dra. Carolina Herrera, broncopulmonar y directora de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias; la Dra. Begoña Yarza, directora del Instituto Nacional del Tórax y exministra de salud; el Dr. Sung H. Kim, jefe del Departamento de Manejo Integral del Cáncer y Otros Tumores del Minsal; Marco Cornejo, presidente del Consejo Asesor para el Control del Tabaco y miembro de la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud; Camila Silva, jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Salud del Minsal; y el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado.

Este encuentro se inserta dentro de la campaña educativa y preventiva “Da un respiro a tus pulmones”, una iniciativa que FALP promueve cada año en el mes de noviembre, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos que conlleva el consumo de tabaco y reactivar la Ley del Tabaco que descansa en el Congreso hace más de 10 años. Además, busca incentivar al cese tabáquico como una medida clave para disminuir el desarrollo de varios tipos de cáncer y otras enfermedades.

Puedes encontrar más información en el sitio web de FALP que tiene datos sobre el cáncer del pulmón.