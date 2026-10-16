Concurso invita a escribir sobre salud mental a través de cuentos de ficción: ¿Hasta cuándo se puede participar?

Hasta el próximo lunes 19 de octubre estará abierta la iniciativa “Salud Mental en tus Palabras”, concurso que invita a escribir sobre el tema y busca visibilizar la salud mental a través de la escritura de cuentos de ficción.

Se trata de la tercera edición de un concurso organizado por la Academia Digital de Psicología y Aprendizaje (Adipa), es gratuito y no requiere experiencia literaria. Los participantes solo deben presentar un cuento original e inédito de hasta 250 palabras.

La iniciativa, que se enmarca en el Mes de la Salud Mental, tendrá tres relatos ganadores, los que serán ilustrados y publicados en el libro 2026 de Editorial Adipa. El primer lugar recibirá un notebook y las dos menciones honrosas obtendrán un kit Adipa.

El jurado estará integrado por la crítica literaria Lorena Amaro, la escritora Maivo Suárez y la psicóloga clínica Rocío Sanhueza.

La gerenta de Producto Académico de Adipa, María Francisca Cortés, comentó que en la plataforma “formamos a profesionales de la salud mental, pero también creemos que es importante abrir espacios para que las personas puedan hablar de lo que sienten y viven”.

“Muchas veces, poner en palabras una experiencia es el primer paso para reconocerla y buscar apoyo. A través de este concurso, queremos dar espacio a esas vivencias y contribuir a que la salud mental se converse desde distintas perspectivas”, sostuvo.