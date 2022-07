Una mirada más optimista sobre el futuro existe en las personas mayores en Chile, según reveló un estudio realizado por Criteria, en conjunto con Travesía 100. Aseguran sentirse menos solos y con más ganas de romper la rutina. “La mayoría de nosotros, uno, no quiere ser un cacho para los hijos, y dos, siente que todavía tiene tanto que aportar”, afirmó Ximena Abogabir, cofundadora y vicepresidenta de Travesía 100, empresa que promueve la madurez activa.

Abogabir se enfocó en el segmento autovalente. “Existe un 85% de nosotros, como generación, que estamos llegando en buenas condiciones. Y consideramos que nuestro estado de salud es bueno o muy bueno. Entonces, ¿por qué la sociedad nos discrimina?”, planteó. Aclaró que el grupo prioritario de adultos mayores representa un 4% de la población y corresponde a personas postradas, que requieren cuidados, están solas o tienen escasos recursos.

Lo más sorprendente del estudio, a juicio de la especialista, es que las emociones negativas presentan menor prevalencia que las positivas. “El 86% de este grupo tiene una visión más positiva que negativa. Y lo fascinante, es que Criteria hizo un estudio similar el año 2009, y resulta que la positividad ha ido en aumento. Al contrario de todo lo que piensa la mayoría de la gente”, destacó.

“La mirada que los jóvenes tienen sobre nosotros es distinta, por supuesto es mucho más trágica”, agregó la periodista.

Abogabir caracterizó ese 85% de personas mayores, con distintos perfiles. “Hay un 21% de personas que tienen una visión más bien más negativa que positiva. Uno, es la gente que siente que ya terminó, se fueron los hijos, se acabó el trabajo, ahora me cruzo de manos y espero la muerte”, explicó sobre este grupo más bien femenino y que “está a un click de descubrir un propósito”.

“Después, hay un grupo que está atrapado. Ese grupo es el que está, normalmente, cuidando niños, por ejemplo, porque se fue a vivir con la familia de los hijos o porque no puede sustentarse sola y de alguna manera se le cargan las labores domésticas. O esas personas que están financiando los estudios de los hijos y les guste o no, tienen que seguir trabajando”, añadió.

Hay otro grupo con ganas de mantener una vida activa. “Donde están los sociables, la gente que va a los municipios y toma cursos para relacionarse, pasarlo bien. Pero después vienen los que quieren explorar, aprender, emprender, y la mayoría manifiesta que se siente discriminado, sobretodo en el trabajo”, describió la periodista.

Abogabir señaló que en general los más jóvenes tienen una mirada problemática respecto a los adultos mayores. “Los hijos tienden a decirte “mamá, cuídate”, “mamá, no te expongas”, para qué decir en la pandemia, “hay que cuidar a los abuelitos”. Ese lenguaje no nos ayuda, porque las personas a esta edad todavía tenemos ilusiones, tenemos proyectos de distinto tipo. A lo mejor es un emprendimiento que me complemente la pensión o a lo mejor es sin fin de lucro en una junta de vecinos, cuidando niños”, detalló.

Su llamado fue a aprovechar la longevidad y enumeró medidas para lograr una buena vejez. “Esta es la época en la que cosechas lo que sembraste. Cuidaste o no tu cuerpo, qué pasó con la alimentación, qué pasó con el ejercicio, cuidaste tu mente. ¿Cuidaste tus relaciones? Porque aquí el principal enemigo es la soledad. Por otro lado, está la espiritualidad y las finanzas”, dijo.

“Es una época muy linda, fundamentalmente porque tú ya cumpliste. Ya no miras la aprobación en los ojos de los demás, si no que dices ‘¿esto es lo que hay?’ ‘ sino soy yo ahora, ¿cuándo?’ y gozas con lo simple. Por supuesto, tener un propósito para lo cual levantarse en la mañana, ese es el otro secreto”, puntualizó.