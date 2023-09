Gracias a los avances de las ciencias médicas, la expectativa de vida humana ha crecido considerablemente. A la vez, debido a factores económicos, sociales y climáticos, la tasa de natalidad ha bajado a nivel global, invirtiendo la pirámide etaria en un mundo que no está hecho para los adultos mayores.

Es por lo mismo que Sana Mente conversó con Ximena Abogabir, vicepresidenta de Travesía 100, sobre cómo podemos incluir a este creciente sector etario en el mundo laboral, entendiendo sus necesidades sin alienarlos de la conversación pública.

Abogabir comenzó la conversación asegurando que “el envejecimiento de la población trae un montón de desafíos a la familia, a la ciudad y a la medicina. Pero uno del cual nadie se atreve a hablar mucho es el trabajo. La percepción de la sociedad es que lo único que uno quiere es que te manden a descansar, como si eso fuera un placer. Pero ahí se cae en el abismo del sin sentido que trae ser invisibilizado“.

A la vez, la vicepresidenta de Travesía 100 afirmó que el obligar a los adultos mayores a siempre elegir el retiro puede traerles problemas de salud por la falta de actividad física, además de un distanciamiento social provocado por la baja relación con pares e incluso complicaciones económicas.

Incluyendo a los adultos mayores en el mundo laboral

En esa línea, Abogabir agregó que "la mayoría de las personas, un 65%, dice querer trabajar. De eso, un tercio completa la frase "a mí me gustaría trabajar incluso si no tuviera la necesidad de hacerlo". Aun así, la experta explica que para incluir a los adultos mayores en el mundo del trabajo, se deben flexibilizar las jornadas laborales.

Asimismo, la vicepresidenta de Travesía 100 aseguró que es necesario que las ofertas laborales disponibles para los adultos mayores consideren sus limitaciones físicas o su carencia de lenguaje digital, capacitándolos y entendiendo sus necesidades inmediatas.

Dentro de ese punto, la experta afirmó que “la neurociencia tiene comprobado que el cerebro mayor se deteriora solo si no lo usas. Pero si tú sigues con la actitud de seguir aprendiendo. Yo creo que todas estas personas que quieren seguir trabajando se preocupan de eso. Por lo tanto, su cerebro está condicionado para. Lo que sí, no te interesa todo. Más bien donde quieres focalizar tu energía y atención es con aquellos roles que si tú aprendes a operarlo, te van a dar un beneficio inmediato“.

Finalmente, la experta cerró asegurando que “esto es igual que si tú incorporas a alguien que tiene una discapacidad mental también el resto del grupo tiene que entender de qué se trata y cómo gestionarlo bien, para que sea una buena experiencia. Igual que eso, tú tienes que preparar al grupo con quien va a trabajar, para que entienda que lo va a pasar con esa persona, ligerito les va a pasar a ellos”.