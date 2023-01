“Las palabras no son ni inocentes ni impunes, por eso hay que tener muchísimo cuidado con ellas“, señaló alguna vez el fallecido autor portugués José Saramago. Al igual que las acciones, las palabras también pueden tener un gran impacto en el bienestar de las personas.

En entrevista con Sana Mente, Verónica Tróchez, médica y terapeuta psicocorporal, sostuvo que “el lenguaje verbal es el que más podemos trabajar conscientemente y la manera en que usamos nuestras palabras sí tienen un impacto, ya sea positivo o negativo”.

“Este lenguaje que yo trabajo, que es parte de una de las estrategias del proyecto de virtudes, es conocido como lenguaje de las virtudes. Y sí, podríamos decir que es un lenguaje de la paz, porque promueve la armonía en las relaciones interpersonales”, afirmó.

La experta sostuvo que “cuando hablamos del lenguaje de las virtudes hablamos de lo positivo. Decimos que las virtudes son palabras de acción. ¿Por qué de acción?, porque las vemos en las conductas. Por ejemplo, si yo te digo ‘Yo veo tu alegría cuando sonríes’. ¿Qué acción estoy viendo en ti?, que estás sonriendo. ¿Qué virtud estoy reconociendo?, la alegría”.

“Pueden pasar 10 años y yo acordarme que hace 10 años alguien tuvo un acto amable conmigo y en el momento yo no estuve consciente, no se lo dije. Entonces, ahora que tengo este conocimiento, regreso con la persona y le digo ‘quiero agradecerte por la amabilidad y consideración que me prestaste en tal momento’ y le reconozco las virtudes que tuvo conmigo”, agregó.

“¿Por qué nos enfocamos en lo que no es tan grato, en el defecto, el error, la equivocación y no en lo positivo, no en el acierto? Porque es algo aprendido”, dijo Tróchez, quien explicó que “tenemos bastante tendencia a criticar la falla, el error, lo que se olvidó. Entonces se trata de simplemente hacer conciencia de que podemos hacer este cambio y cuando lo hacemos tiene un impacto muy positivo en las relaciones personales”.