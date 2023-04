Las relaciones tóxicas pueden ser difíciles de detectar y aún más difíciles de salir de ellas. Sin embargo, reconocer los patrones de comportamiento tóxicos es el primer paso para poner fin a una relación que puede ser dañina.

En entrevista con Sana Mente, María Escalpez, psicóloga y sexóloga, ofrece consejos útiles sobre cómo identificar y salir de una relación tóxica, así como cómo construir relaciones saludables.

Para Escalpez, una relación tóxica se define por la falta de tranquilidad en el vínculo. Si una persona se siente ansiosa o insegura en su relación, entonces es posible que esté en una relación tóxica. En este sentido, es fundamental entender que una relación sana debe ser un espacio seguro para ambos miembros de la pareja. Si una relación genera miedo, ansiedad o incomodidad, entonces es importante tomar medidas para mejorar la situación.

En cuanto a los comportamientos tóxicos, señala que la manipulación es uno de los más comunes. Siempre que una persona se sienta mal por el comportamiento de su pareja, es posible que esté en una relación tóxica. Además, es relevante recordar que las personas no son tóxicas, sino que sus comportamientos y patrones de pensamiento pueden ser tóxicos. Al trabajar en estos patrones, se puede mejorar la relación.

“Hay una serie de comportamientos que entran dentro de lo que son los abusos emocionales, y son esos comportamientos con los que tú sabes que algo va mal, porque tú siempre terminas sintiéndote mal, por ejemplo la manipulación”, dijo.

¿Cómo puedo construir una relación saludable?

Un aspecto fundamental para construir relaciones saludables es trabajar en la autoestima. Al conocerse a sí mismo, es más fácil saber lo que se quiere y lo que se necesita de una relación. Esto también implica aprender a poner límites y a decir “no” cuando es necesario. Aunque esto puede ser difícil para algunas personas, es crucial para establecer límites saludables en una relación.

Otro aspecto importante que destaca Escalpez es la importancia del diálogo interno. Muchas personas creen que la autoestima se trata de mirarse al espejo y decirse cosas positivas, pero en realidad se trata de cómo se habla uno mismo en situaciones difíciles. Observar cómo se habla internamente es clave para identificar patrones de pensamiento negativos que pueden afectar las relaciones.

Crear vínculos seguros para los niños

Sobre la importancia de crear un círculo de seguridad para los niños, la experta indica que los padres deben asegurarse de que sus hijos se sientan seguros para explorar el mundo y que sepan que siempre pueden volver a ellos cuando sea necesario. Si los padres no están disponibles o no brindan el apoyo adecuado, entonces los niños pueden sentirse inseguros y no querrán volver.

En resumen, identificar y salir de una relación tóxica puede ser difícil, pero es fundamental para la salud emocional. Trabajar en la autoestima, establecer límites saludables y observar el diálogo interno son aspectos clave para construir relaciones saludables. Además, los padres deben crear un círculo de seguridad para sus hijos, lo que les permitirá desarrollarse de manera saludable y segura.