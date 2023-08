Los seres humanos siempre se ha caracterizado por vivir en sociedad y depender de los vínculos que creamos con otras personas. Es así que nacen las relaciones románticas. Pero ¿cómo identificar cuando un vínculo se vuelve tóxico? Sana Mente, conversó con la psicóloga y sexóloga María Esclapez, autora del libro Tu eres tu lugar seguro, para identificar qué características tiene una relación dañina.

“Para mí un tip esencial a la hora de identificar una relación tóxica es entender que no hay tranquilidad en el vínculo, es decir, que yo no estoy segura si mi pareja mañana, por así decirlo, me va a seguir queriendo. Si el vínculo no es estable y yo genero una ansiedad, ya no solamente por la relación, sino porque tengo cierto miedo (…) entonces las cosas ahí ya no están yendo bien”, afirmó Esclapez.

Asimismo, profundizó en el asunto, asegurando que comom sociedad “hemos asociado que el amor es posesión, es control, es una jaula, una cárcel, pero no es así, el amor ha de ser libre. Ante todo tengo que entender que la relación para mí ha de ser un espacio seguro, que mi pareja y yo tenemos que ser un equipo”.

“Es importante abrir los ojos y decir bueno, si algo no va bien en mi relación sea lo que sea voy a intentar verlo, ser consciente de lo que es, ver si estoy repitiendo algún patrón, ver si tengo alguna idea que no es correcta y voy a empezar a cambiarla”, agregó la psicóloga y sexóloga.

¿Cómo identificar comportamientos tóxicos?

Con respecto a qué comportamientos pueden ser considerados como abusivos, tanto emocionales como físicos, uno de los principales que mencionó Esclapez se encuentra la manipulación sentimental. Sin embargo, y a pesar de que esta acción puede ser considerada como “negativa”, la experta aseguró que esto no provoca que una persona “sea tóxica”.

“Tenemos un trabajo individual cambiable, modificable porque obviamente son comportamientos tóxicos los que adquirimos y no somos personas tóxicas, que esto es una idea muy extendida, las personas tóxicas no existen, existen los comportamientos y los aprendizajes tóxicos. Y aparte tenemos todos estos fenómenos sociales que también se pueden cambiar, Ambos son difíciles, pero no imposibles”, afirmó al respecto.

La importancia de la autoestima

“Es importante trabajar la autoestima porque es verdad que la capacidad de amar la tenemos todos los seres humanos, que todos podemos establecer vínculos y sentir afecto por otras personas, pero cuando nos queremos sabemos lo que queremos, lo que no queremos, poner límites ergo esos vínculos van a ser mucho más sanos”.

Esclapez aseguró que un aspecto fundamental en la construcción de una relación sana, se encuentra una buena autoestima. “La capacidad de amar la tenemos todos los seres humanos (…) pero cuando nos queremos sabemos lo que queremos, lo que no queremos, aplicando límites, construyendo vínculos mucho más sanos”.

La experta aseguró que para construir una autoestima sana, es escencial analizar nuestro lenguaje interno, para aprender a tratarnos de mejor manera. “Estos propios sabotajes que hace la mente, al final también son una señal de falta de autoestima. Entonces siempre que observemos algo así, vamo a volver a cambiarlo, vamos a darle un giro”, afirmó Esclapez.

Finalmente, con respecto a la construcción de una relación sana entre padres e hijos, la experta afirmó: “Tenemos que generar siempre un círculo de seguridad con los más pequeños (…) y que ellos puedan salir, explorar el mundo, les pasan cosas, pero a menudo tienen esa seguridad de volver a nosotros, de volver a ese punto de partida. Cuando vuelven, la reacción de papá y mamá es clave, porque si vuelven y yo no estoy disponible, o vuelven e inválido, o vuelven y juzgo, no volverán. En cambio, si abrazo, si acompaño, van a volver siempre”.