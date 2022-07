Lidiar con la presión, responder a múltiples exigencias en el entrenamiento diario o enfrentarse a un resultado negativo son situaciones que pueden afectar la salud mental de cualquier deportista, especialmente de alto rendimiento, en la búsqueda del éxito deportivo. Pero actualmente existen iniciativas que abordan el cuidado psicológico de los atletas. Por ejemplo, el Comite Olímpico de Chile (COCH) lanzó la campaña “DeportivaMENTE: tu salud mental importa” para beneficiar a todos los seleccionados del Team Chile con la posibilidad de acceder a consultas psicológicas online de manera gratuita. “Abrir el tema, que no sea tabú, que no sea algo que uno no pueda pedir apoyo. Es poder educar a los deportistas”, afirmó Catalina Cabach, coordinadora del área de Apoyo Integral al Deportista del COCH.