En una nueva edición de Sana Mente en CNN Chile, Ricardo Pommer, director de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Monteblanco, abordó los efectos que la infertilidad tiene en la salud mental y destacó la importancia de contar con tratamientos.

Pommer aseguró que “lo peor que uno puede hacer en los círculos de confianza es que mis pares, mi mamá, mi hermana, mis amigos me hagan el siguiente comentario: ‘No, no te preocupes’. Todo lo contrario: ocúpate y qué bueno que lo estás haciendo. O: “Esto es mala suerte”; no existe la mala suerte, hay que buscar un diagnóstico y corregirlo”.