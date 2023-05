La salud mental de los educadores y educadoras de párvulos es un aspecto especialmente relevante dado el papel que ellos y ellas desempeñan en el desarrollo de los niños y niñas que están a su cuidado. Sin embargo, la situación ha sido compleja, ya que las secuelas de la pandemia todavía siguen latentes.

En entrevista con Sana Mente, Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Parvularia, sostuvo que “el retorno a la presencialidad definió una nueva realidad de la educación parvularia con bastantes rezagos, porque los niños a nivel inicial fueron los más afectados probablemente producto del encierro”.

En esta línea, un aspecto que se ha visto afectado es la asistencia. “Se ha visto perjudicada porque hay todavía muchos prejuicios o ciertas representaciones sociales respecto de, por un lado, la importancia que tiene asistir al jardín o los beneficios de las oportunidades educativas los primeros años de vida”.

“Estos dos primeros meses, marzo y abril se ha visto un repunte de la asistencia, sobre todo en los niveles sala cuna y medio, que son mejores que los últimos datos que teníamos del 2019. Ahora viene probablemente una etapa de baja, que va a tener mucho que ver con las enfermedades estacionales. Y el problema mayor lo tenemos en los niveles de transición”, afirmó.

Desarrollando herramientas socioemocionales

Lagos detalló que se encuentran trabajando en fortalecer a las comunidades educativas y a las familias en herramientas socioemocionales. “El hecho de que los adultos también están interferidos emocionalmente y son quienes principalmente median los procesos educativos y de desarrollo de los niños, tiene alta incidencia también en los patrones que los niños van adquiriendo y situaciones que van experimentando”.

“Hay que desarrollar también la capacidad de ser empáticos y de atender las necesidades de los niños y niñas que a veces son invisibilizadas. En general tenemos una idea de que los niños cuando son chiquititos entre que no entienden, no saben o no son afectados por el entorno y eso es algo completamente equivocado”, añadió.

La subsecretaria detalló que desde el Ministerio de Educación lanzaron el “Maletín Socioemocional”, el cual es un dispositivo que se encuentra disponible a través de las plataformas del Mineduc. “Puede acceder todo el mundo y considera principalmente recursos, estrategias. Son de sencilla lectura y muy simples de implementar, y permiten de alguna manera abordar situaciones complejas o de difícil manejo en la primera infancia”.

“Ayuda a poder ayudar a los niños a autorregularse en situaciones complejas, cuando experimentan, por ejemplo, una baja tolerancia a la frustración, cuando tienen que poner en juego también estas habilidades con otros (…) Por otro lado, hay muchos recursos orientados a que expresen sus emociones. (…) Es principalmente orientado a eso, que los niños sean capaces de ponerle nombre a sus emociones, que sean capaces de comunicarlas”, agregó.

En este punto, Lagos recalcó que “uno espera que los adultos tengan más capacidad para autorregularse, pero eso no es así (…). Por eso, es importante poder identificar estos recursos, poder identificar también cuáles son los factores que inciden en las relaciones con los otros y también hay herramientas útiles para familias y equipos. Porque, por ejemplo, señala qué hacer cuando uno está sobrepasado, el agobio en la crianza y hay una serie de orientaciones en esa perspectiva”.