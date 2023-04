Si bien la tecnología ha traído muchos beneficios, también ha planteado interrogantes respecto a cómo equilibrar su uso con nuestra calidad de vida y el bienestar general.

En entrevista con Sana Mente, Catherine Price, fundadora y presidenta de Screen/Life Balance, sostuvo que, más que deshacerse de la tecnología, es muy importante “tomar distancia e identificar qué es importante para nuestra vida, para que podamos asegurarnos de que nuestras prioridades estén alineadas en cómo y en qué invertimos el tiempo”.

El uso de aplicaciones móviles se ha vuelto cada vez más común en la vida diaria de las personas, ya sea para la salud, el entretenimiento o la productividad. Al respecto, la especialista sostuvo que “muchas de las aplicaciones en las que estamos más conectados, están ganando dinero a costa de nuestro tiempo y atención”.

Aunque puede ser útil para aumentar la eficiencia, Price recalca la importancia de la moderación y de asegurarse de encontrar un equilibrio a la hora de usar la tecnología. “Un buen punto de partida es la autorreflexión, que puede ser preguntarte cuáles son tus prioridades en la vida actualmente, en qué quieres ocupar tu tiempo y tu atención”

Respecto a cómo reconocer si existe un problema con la tecnología, la especialista recomendó partir con una simple pregunta: “Hazle esa pregunta a tu pareja, novio, novia, o a tus hijos o hijas. ¿Cómo te sientes cuando estoy cerca? ¿Estoy presente? Y puede que te sorprendan diciendo ‘oh bueno, de hecho estás siempre en tu celular’”.

La importancia de la diversión

La diversión es importante en todas las edades por diversas razones. Ayuda a liberar tensiones y reducir el estrés, lo cual es esencial para nuestra salud mental y emocional, así como también permite a las personas conectarse con los demás y fortalecer las relaciones interpersonales.

Respecto a su experiencia, Price señaló que notó que, al pasar menos tiempo en el celular, tenía “mucho más tiempo libre y tenía que descifrar qué hacer con él (…) y llegué a la conclusión de que divertirse, lo que realmente es la diversión, es cuando estás en un estado de conexión con otras personas”.

“Si puedes descubrir cuáles son esas situaciones que puedes construir para divertirte más en tu vida, es más probable que pases menos tiempo en tu celular de manera natural”, dijo la especialista, quien agregó que “hay que comenzar por reconocer que la diversión es un sentimiento, no es una actividad”.

En esta línea, recalcó que “la diversión no es una actividad, no es necesario que gastes dinero, no es necesario que vayas a algún otro lugar fuera de tu vida cotidiana”. “La diversión es muy energizante, de hecho, es muy buena para la salud física porque reduce el estrés y nos hace sentir socialmente conectados. (…) También nos puede hacer más creativos y productivos”.

“Hay algo liberador en permitirse ser nosotros mismos, hay un acto de vulnerabilidad que viene con divertirse (…) Una vez que hayas probado realmente lo que es divertirse con otras personas, comenzarás a darte cuenta de que estás en otro estado, te sentirás libre, muchas personas lo describen como dejarlo ir”, cerró.