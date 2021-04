El diputado Matías Walker (DC) se refirió al proyecto que aprobó la comisión de Constitución que permite aumentar impuestos a los “súper ricos” y a las grandes empresas. Si bien el legislador sostuvo que está a favor del tercer retiro del 10%, dijo que esta iniciativa no es excluyente. “Las dos propuestas son complementarias”, aseguró. Además, lamentó que “el ministro Ossa hizo reserva de constitucionalidad. De hecho, no hemos terminado de tramitar el proyecto y ya ha hecho reserva de constitucionalidad en todas las sesiones. Si bien es un derecho del Ejecutivo, el presidente es de las grandes fortunas que han aumentado su patrimonio según Forbes en 2020, sería más saludable que no recurriera al TC y presentara una propuesta”. En tanto que en el análisis internacional, Raúl Sohr se refirió al retiro de las tropas de EE.UU. de Afganistán.