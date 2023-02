En el marco de la discusión por la reforma tributaria, este fin de semana surgió una propuesta planteada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) respecto de la posibilidad de hacer cambios en el proyecto, lo que consiste en aumentar en un punto el impuesto que pagan hoy día las grandes empresas y en esa forma, disminuir el proyecto eliminando el impuesto al patrimonio que contempla el Ejecutivo. Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió: “Lo importante al final de cuentas, en el pacto fiscal va a ser que garanticemos una mejor redistribución de la riqueza y que quienes tienen más, paguen más. (…) Sea a través de impuestos patrimoniales o aumento de otro tipo de impuestos a los que más tienen, y que al final del día, no solamente se produzca esa justicia tributaria, sino que nos permita recaudar lo necesario”. Asimismo, la secretaria de Estado mencionó que el Ejecutivo “no cierra discusiones y no está cerrado a propuestas, lo que sí llamamos y siempre estamos vigilantes a resguardar, es que mantengamos los niveles de recaudación comprometidos para poder financiar los compromisos ante el pueblo de Chile”.