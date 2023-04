En una nueva edición de CNN Magazine, conversamos con el destacado artista chileno Valentín Trujillo. El “Tío Valentín” habló con Viviana Encina sobre sus 85 años frente al piano, sus impresiones sobre la música actual y la crisis migratoria. Asimismo, compartió su frustración al no obtener el Premio Nacional de Música. “No había querido ser nunca, me nominaron, acepté esa postulación y fui realmente no tomado en cuenta. Pregunto yo, ¿realmente leyeron los antecedentes? Y van a hacer otra vez ese bochornoso asunto de que uno tiene que presentarse y no por reconocimiento. (…) Me duele porque hay mucha gente que creyó en mí y me lo hacen sentir en la calle“, señaló.