Luego que el presidente Gabriel Boric reiteró su respaldo a Carabineros tras la muerte del sargento segundo Carlos Retamal, la diputada de Convergencia Social (CS) Lorena Fries comentó en Última Mirada que, como sociedad, “hay que salirse de las polaridades de que unos respaldan a Carabineros y otro pareciera que respaldamos a los delincuentes. Eso no resiste en el análisis”. “Cuando hablamos de policía no estamos hablando de Ejército y adversarios. Estamos hablando de un cuerpo que tiene que generar confianza sobre ciertos valores que producen cohesión social. ¿Y cómo lo hacen? Tratando igualmente a todos los ciudadanos. Cuando esa premisa se rompe, entonces empieza la desconfianza, que al final es el gran favor de la policía, y eso se traduce en que tú ya no obedeces voluntariamente a la policía, sino que desconfías”, indicó.