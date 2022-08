El diputado del Partido Liberal y vocero del Apruebo, Vlado Mirosevic, destacó en Última Mirada los masivos cierres de campañas del Apruebo que se registraron en distintas partes del país durante el fin de semana. “El domingo en Concepción había 30 mil personas reunidas, en Puerto Montt habían otras miles más, en Estación Central otras miles más, en La Cisterna, en Renca un evento muy masivo. Es imposible no estar esperanzado. Alguien con un poco más de canas me decía ‘yo no veía una movilización así desde el 88’. Yo no tengo conciencia para poder comparar, pero me da la impresión de que da para esperanzarse”, expresó.