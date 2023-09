Rodrigo Arenas, hijo de un exiliado chileno y actual diputado de la Asamblea Nacional de Francia, habló acerca de la inmigración a nivel global y la crisis sociopolítica que atraviesa el país europeo. “Hay discusiones por el poder centralizado muy fuerte que tiene el presidente de la República y ya estamos en la quinta Constitución; desde 1789, cuando fue la Revolución Francesa. Vamos a la sexta, porque el problema de una Constitución es que no es algo que está una ley en el mármol que no se puede tocar. Es el contrato social que permite a una ciudadanía garantizar primero la democracia, que todo el mundo se sienta representado y que los recursos colectivos permitan vivir correctamente. No es el caso hoy día”, explicó en Última Mirada.