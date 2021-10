El coordinador político de la campaña presidencial de Sebastián Sichel, Pedro Browne, conversó con Última Mirada sobre la candidatura del ex ministro y la controversia al interior del oficialismo. Browne descartó que Sichel represente la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera: “no se trata de continuidad esto, esto se trata de futuro, porque esto no es alternancia o continuidad. Esa es la mirada hacia atrás que muchas veces quieren darnos”, afirmó. “Yo creo que Piñera, Bachelet, ya fue. Ese ciclo se acabó. Ahora viene un nuevo ciclo, por lo tanto, esto se trata de qué le proponemos al país hacia delante”, agregó. Browne también mencionó que “Sebastián Sichel lo ha dicho todas veces que se lo preguntan, no puede desmentirse, sería irrisorio que dijera que no participó del Gobierno y que eso no le permitió una plataforma que lo catapultó como una figura presidenciable que lo llevó a una primaria de Chile Podemos Más. Pero claramente no era el niño símbolo del Gobierno, porque si no, no lo hubieran sacado como lo sacaron”.