La candidata a la presidencia del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, conversó con Última Mirada de CNN Chile sobre las elecciones al interior de la colectividad, la contingencia nacional y el proceso constituyente. Respecto al tercer punto, la ex subsecretaria comentó que “es una falacia esta gran disposición que demuestra la derecha a volver a discutir una tercera vía. Eso es mentira. Yo no creo, porque durante todos los años que estuvo vigente la Constitución, no se hizo. Entonces, ¿cómo yo voy a creer ahora que vieron la luz?”.