La representan del observatorio ALMA en Chile y directora de la iniciativa Promovamos Vocaciones Científicas (Provoca), Paulina Bocaz, conversó con Última Mirada sobre el Encuentro Internacional Diálogos del Presente. Bocaz también aprovechó el espacio para comentar sobre la baja participación de mujeres en el mundo científico. Al respecto, señaló que “existía hace mucho tiempo, y yo creo que sigue existiendo, el sesgo, un poquito el prejuicio, de que las niñas no son tan buenas para las matemáticas, y está comprobado que no es así. Que las niñas en las pruebas estandarizadas -Simce, PISA- van igual que los niños hasta que llega la adolescencia y ahí pasa algo con el tema como del proceso de definición de las identidades y que juega un rol mucho más influyente lo que piensan los pares, lo que piensan los profesores, lo que piensan los padres, y ahí pasa algo en que empezamos un poquitito a perder el interés de las niñas cuando venían en desempeño en las matemáticas a la par con los niños”. “Es algo muy interesante que hay que estudiar. Está más o menos descrito, pero es algo que yo creo que hay que combatir porque perdemos mucho talento de mujeres porque empiezan a decir ‘no, yo no soy tan buena en las matemáticas’ y es como profecía autocumplida al final, que terminan como teniéndole miedo a la prueba de matemáticas y que a lo mejor no les va bien. Pero cuando les han hecho una suerte de ‘trabajo psicológico’ -hay unos estudios bien interesantes en que les hacen como barra a las niñas antes de la prueba-, el desempeño mejora muchísimo”, afirmó.