El convencional constituyente del Colectivo Socialista Patricio Fernández conversó con Última Mirada sobre el trabajo de la Convención Constitucional y las causas que originaron el estallido social. El periodista comentó: “a mí la frase ‘no son $30, son 30 años’ me terminó convenciendo, pero no porque fuera 30 años calamitosos, no porque fueran los peores 30 años de nuestra historia -cosas que son completamente absurdas, o sea, cualquiera que diga eso desde ya estaría diciendo que la calamidad comenzó con el retorno a la democracia, lo que para quienes tenemos recuerdo de esa otra época se convertiría en una declaración no solo idiota, sino que cruel-. Pero lo que sí pasó es que en estos 30 años creció un mundo nuevo -para bien, para mal, para regular- de identidades, culturas, diversidades, marginaciones, etcétera, que el acuerdo que estaba gobernando durante ese tiempo no vio”.