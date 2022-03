El ex embajador de Chile en Rusia Pablo Cabrera conversó con Última Mirada sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Cabrera explicó, entre otros aspectos, que “no es lo mismo mirar al líder en la cultura oriental, que mirar al líder en la cultura occidental. La historia para nosotros siempre la personificamos, al líder. Hoy día hay una suerte en la prensa de putinismo. Putin es todo, se olvidaron de Rusia, más allá de los contornos y las características negativos que tenga este liderazgo frente a un conflicto, además violando el derecho internacional”. En cambio, agregó, “en oriente no. En oriente la historia se hace todos los días, lo dan los hechos. Los líderes están ahí. Les toca. O sea, la derrota no va a ser solo de Putin, va a ser de Rusia (…) Aquí hay un juego geopolítico que no solo lo involucra a él”.