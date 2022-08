Tras la crítica al acuerdo oficialista para reformar la eventual nueva Constitución, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, respondió en Última Mirada que “cuando hay un sentir en la opinión pública que plantea que la gente dice ‘aprobar, pero con mejoras’ y tú te haces cargo de esas muchas voces, lo canalizas en una voz y lo llevas a la institucionalidad, eso es hacer política (…). A eso no podemos renunciar los partidos. Sí, por cierto, condeno las cocinas, que tiene otro sentido, pero aquí los partidos no nos beneficiamos de nada”. En ese sentido, Piergentili indicó que “hoy día la derecha, sus líderes, están todos escondidos detrás de los ‘ciudadanos’. Kast está escondido, Piñera está escondido, todos los líderes de partidos de la derecha ojalá no salgan en la franja, ojalá no salgan en los debates, y nosotros hemos plantado cara. Eso es hacer política”.