La economista jefa de Dominus Capital, Michelle Labbé, conversó con Última Mirada sobre el aumento en el IPC y cómo esto podría provocar un nuevo aumento en la tasa de interés. “Es labor del Banco Central proteger a la gente de menos recursos de la inflación y la forma de hacerlo es a través de alzas en la tasa de interés. Deberíamos esperar alzas”, dijo la especialista. En ese sentido, Labbé sostuvo que “lo importante de entender es que estas alzas en la tasa de interés no es que sean diferentes a lo que se ha hecho históricamente, no es que sean excesivamente altas ni grandes. Ha sido más rápido el proceso de alza de tasa de interés, pero lo cierto es que estamos en un proceso de normalización y así hay que entenderlo. Estábamos acostumbrados a tasas excesivamente bajas. Lo que era anormal eran las tasas bajas, no la tasas a las que vamos a llegar. Las tasas a las que vamos a llegar son tasas normales desde el punto de vista histórico”.