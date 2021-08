El abogado querellante Mauricio Daza se refirió en Última Mirada a la decisión de la Fiscalía de no perseverar contra los 34 acusados en el caso SQM, señalando que “cualquier Fiscalía meridianamente seria, en el siglo XXI, sobre todo, lo que haría sería investigar: ‘¿bueno, hubo alguna gestión a cambio de esos pagos?’. No solamente se quedan con la entrega de las boletas falsas, van más allá”. Al respecto, el también convencional constituyente afirmó que “tenemos un Ministerio Público que claramente no ha estado a la altura de lo que es el desafío, simplemente se quedó con el delito tributario, porque si hubieran investigado posibles delitos de soborno, de cohecho, no se necesitaba denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) para continuar con esas indagatorias. Sin embargo, el Ministerio Público se lava las manos bajo esa excusa respecto de la cual también tiene responsabilidad, sin duda, el SII”.