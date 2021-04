El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer este jueves los resultados de su última encuesta, la cual arrojó que el presidente Sebastián Piñera tiene un 9% de aprobación y la diputada Pamela Jiles (PH) es la figura política con más valoración positiva (54%). El sondeo no incluyó preguntas sobre la elección de constituyentes ni sobre la presidencial. En entrevista con Última Mirada, la directora de Latinobarómetro y fundadora de Mori Chile, Marta Lagos, criticó que “lo alucinante de la encuesta CEP es que estamos frente a una elección que tiene lugar en 15 días más, una elección histórica que nunca ha sucedido en la historia de Chile, y no hay ninguna pregunta respecto de esa elección”. Además, destacó que “hay una pregunta que lleva a un error gigante por parte de los medios de comunicación, que es la pregunta de valoración positiva, que no es lo mismo que aprobación. Una de las cuestiones éticas importantes en encuestas es que un encuestador no puede dejar que los datos de uno sean vistos como algo que no son, y en la ausencia de preguntas presidenciales, en la ausencia de preguntas electorales ante la más importante de todas las elecciones que ha tenido Chile en muchas décadas, esta hilera de nombres con números al lado sustituye ese ranking”.