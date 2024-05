En el marco de las diferencias y discusiones entre fuerzas políticas en el país, la directora de Mori y Latinobarómetro, Marta Lagos, comentó en Última Mirada: “Cuando tú tienes en una democracia oposiciones obstruccionistas -no estoy diciendo que esta sea la primera, también ha habido oposiciones obstruccionistas en el pasado- la democracia no funciona, porque la democracia es el lugar donde la gente se sienta en una mesa a ponerse de acuerdo cuando sabe que no puede derrotar al otro. Y como tú no puedes derrotar complemente al oponente, porque nunca vas a tener, como en el caso de Bukele, el 90% de los votos, entonces te sientas en la mesa y negocias”.

“Eso es lo que no está sucediendo. No está sucediendo lo que dice la democracia que tiene que suceder. Por lo tanto, la democracia no está funcionando en su mecanismo central, que es ponerse de acuerdo con el otro”, añadió.