En medio del diálogo que busca impulsar un nuevo proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo, el ex ministro Mario Fernández comentó en Última Mirada que, políticamente, “habría que explicar cómo es que ocurrió lo siguiente: el 25 de octubre de 2020, 80% contra 20% dijo ‘nueva Constitución’ y cerca de dos años después dicen ‘no a esta Constitución que yo pedí, nosotros pedimos esto, se construyó, pero lo que nos muestran no’. ¿Qué ocurrió en esos dos años para explicarse esto? Más allá de que no era obligatorio el plebiscito de entrada y sí el de salida. ¿Cómo se produjo un vuelco tan importante? La política chilena no se ha metido en profundidad, porque tiene urgencias, en averiguar bien eso”.