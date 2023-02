Mario Desbordes, ex ministro de Defensa y ex timonel de Renovación Nacional, conversó en Última Mirada respecto a la crisis de la migración en Chile. “A mí lo que me complica es cómo amarraron de manos, firmado por Gabriel Boric, el presidente de la República, a las Fuerzas Armadas en el límite fronterizo; porque solo van a poder registrar ropas, solo van a poder registrar un vehículo si suponen, sospechan que va a cometer algún delito”. Y a su vez, sostuvo: “Es súper triste, pero la verdad es que creo Chile ya no tiene capacidad para recibir más gente. No lo quiso hacer el gobierno anterior, no lo ha querido hacer este gobierno (…). Va a haber que poner medidas físicas que permitan esta permeabilidad de la frontera. Lamentablemente, hay que hacerlo. Los países desarrollados lo hacen”.