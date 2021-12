El ex candidato presidencial de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes comentó en Última Mirada sobre las críticas que le ha realizado a la directiva del partido encabezada por el senador Francisco Chahuán. Entre otros aspectos, Desbordes aseguró que, a su juicio, “el partido hoy día es percibido como un partido que se opone a las reformas y yo no soy partidario de eso. Se han desplegado personas muy cercanas a Francisco Chahuán a regiones a hacer desde ya la campaña del Rechazo al plebiscito de salida”. “Yo pretendo y espero votar Apruebo. Si la propuesta es mala, votaré Rechazo, pero definirme hoy día, incluso por el Apruebo, sin conocer la propuesta me parece que está mal. Pero definirme además por el Rechazo ya creo que es volver a una dinámica que le hizo mucho daño a la centroderecha”, agregó.