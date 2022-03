El ex subsecretario de Defensa Marcos Robledo analizó en Última Mirada la renuncia del ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez, en el contexto del caso Fraude en el Ejército. Robledo comentó, entre otros aspectos, que “en Chile lo que nosotros tenemos es una relación entre las instituciones militares y civiles que ha quedado muy fuertemente marcada desde hace mucho tiempo, y no se ha resuelto completamente desde entonces por el hecho de que hubo una dictadura y después un proceso de transición; y después una democracia durante la cual no ha habido siempre la voluntad para realizar todas las reformas necesarias para modificar las normas que dejó la dictadura para proteger a las Fuerzas Armadas, que eran su sustento”.