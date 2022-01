El ex intendente de la región Metropolitana y actual presidente de Fundación Semilla, Marcelo Trivelli, conversó con Última Mirada sobre la realidad social del país. Trivelli comentó, entre otros aspectos, que “en términos de seguridad, yo diría que tiene que haber un control civil sobre las policías”. Al respecto, la antigua autoridad afirmó que en su “época” las policías no compartían información sobre seguridad. “A pesar de haberlo solicitado, siempre me dijeron que no era posible entregarme información sobre la distribución policial en la región Metropolitana, donde era evidente que pasar frente a la comisaría de Las Tranqueras eran decenas de más policías que los que había en las comisarías de La Pintana o de Lo Espejo. Eso no cabía ninguna duda si era cosa de ver los edificios, el tamaño de cuánta gente duerme, trabaja y ve ahí. Esa fue una información que nunca la quisieron entregar. Yo tomo esto como ejemplo porque la policía necesita una supervisión civil”.