Ante los cuestionamientos políticos que ha recibido el Gobierno en la última semana, el senador del PS José Miguel Insulza comentó en Última Mirada: “Si tú miras las cosas que incluso no están necesariamente bien encaminadas, pero el que queda bien con la gente es el que se mete menos en la pelea. El que se mete a la batalla, ataca e insulta, si uno mira las encuestas, la encuesta CEP, por ejemplo, ve que no obtuvieron mucho algunos que son particularmente combativos. Entonces, yo creo que al Gobierno le falta tener la calma. A veces hay momentos en que es urgente no hacer nada, o sea, trabajar en las cosas que se está trabajando. Saquemos la reforma de la Ley de Drogas, saquemos el famoso tema de la infraestructura crítica, saquemos el tema de las medidas especiales para sacar el crimen organizado, que es un tema tremendo”, indicó.