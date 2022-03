El analista política y académico de la Universidad Diego Portales (UDP) Hugo Herrera conversó con Última Mirada sobre, entre otros aspectos, los avances del proceso constituyente. El especialista comentó que, en relación los aspectos y temas que han surgido en el debate del borrador de la eventual nueva Carta Magna, “es importante efectivamente darse cuenta de que es más bien en la retórica es donde está la novedad, y no tanto en instituciones fundamentales”. “Ahora, creo que se han dado pasos y que se han visto con cierto escándalo, pero yo creo que son fundamentales como, por ejemplo, la descentralización política del poder”, agregó. En ese sentido, Herrera dijo que “la oligarquía santiaguina por distintos medios y de distintas maneras está muy descontenta con este giro que se ha dado, y efectivamente hay muchos aspectos criticables, pero la dirección de la operación creo que es fundamental. No se sostiene un país que se mira el ombligo en Santiago y para Santiago, y que, más aún, no solamente no tiene contenta a las regiones, sino que tampoco tiene contenta a la gran mayoría de los santiaguinos.