Gisela Viveros y médicos extranjeros: “La reprobación del Eunacom es bastante alta, porque la medicina chilena es de excelencia”

La presidenta (s) del Colegio Médico de la Región Metropolitana, Gisela Viveros, comentó que la tasa de reprobación en el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom) que rinden los médicos extranjeros que quieren ejercer en Chile, es “bastante alta”, en torno al 40%.

En entrevista con Última Mirada, de CNN Chile, la líder gremialista indicó que uno de los motivos principales es que la prueba es compleja “porque nuestra medicina es de excelencia”.

También comentó que para rendir el examen se requiere de un tiempo de preparación especial. Para ello, explicó que existen algunos organismos, como tipo preuniversitario, que se encargan de poder nivel los conocimientos. “La Universidad de Chile genera algunos de ellos, el Colegio Médico en algún momento también tuvo programas de ese tipo, existen algunas fundaciones que también lo hacen”, indicó.

“La verdad es que es realmente un espacio donde uno no solo puede aprender o refrescar cierto conocimiento, pero aprender de las patologías más prevalentes de nuestro país, por un lado, y también conocer el sistema de salud chileno”, añadió.

No obstante, Viveros relató que existen otro examen que pueden rendir los médicos especialistas. “Por ejemplo, si yo fui especialista oftalmólogo, donde estudié siete años y después estudié tres años la especialidad, y me toca ir a dar este examen, probablemente no me va a ir tan bien. Entonces, la segunda posibilidad es inscribirme a Conacem, de manera que a mí el Estado me pueda validar para ejercer mi profesión que es oftalmología”.

“Ese es un examen que es más acotado a los conocimientos de la oftalmología propiamente tal, de la especialidad que quiera postular, esta es una agrupación internacional que existe en Chile, pero existen otros Conacem también en otras partes del mundo, y lo que hacen es poder validar entre pares el conocimiento de la especialidad en particular”, sostuvo.

