El Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar conversó con Última Mirada sobre la trascendencia de la Convención Constitucional en la historia de Chile a propósito de la reedición de su libro “Construcción de Estado en Chile”, el cual incluirá el actual proceso constituyente. El historiador hizo una observación respecto a la transformación social presente en el órgano redactor, mencionando que “la Convención está compuesta de personalidades que en su mayoría son jóvenes, que tienen título universitario un buen lote y yo diría, no he hecho la investigación en detalle, pero yo diría que es finalmente la culminación del movimiento de los pingüinos y de los mochileros del 2001 al 2006 que siguieron la carrera después en la movilización universitaria que produjo políticos como Boric, Camila Vallejo y otros más”. “Si uno revisa los componentes de la Convención, hay gente nueva que no son políticos, pero hay mucha gente que son universitarios o que están de esa generación. En cambio, el viejo movimiento de trabajadores, que fue la gran fuerza de las movilizaciones sociales hasta Allende, ahora no tiene papel que cortar, nada”, agregó.