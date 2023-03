El abogado y ex convencional Fernando Atria conversó en Última Mirada sobre las lecciones que dejó el proceso constitucional del que formó parte y cómo “la experiencia de un fracaso lo cambia todo”. También se refirió a las diversas miradas políticas que hay en el interior del oficialismo, señalando que “ha habido una caricaturización del discurso frenteamplista, como si fuera radical desprecio a todo lo hecho por la Concertación. No estoy diciendo que no haya estado alguna parte de esa idea, pero como idea que les defina, yo creo que es una exageración que busca aumentar la conflictividad entre el Frente Amplio y los herederos de la Concertación o la Nueva Mayoría“.