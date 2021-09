La presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Fenamip), Paulina Ruiz, conversó con Última Mirada sobre las reuniones privadas del fiscal nacional, Jorge Abbott, con parlamentarios, las repercusiones del caso y el descontento de los trabajadores de la institución por lo ocurrido. Tras comentar que la situación genera una percepción ciudadana de que “aquí hay un fallo a la fe pública”, Ruiz señaló que “estamos en el siglo XXI, estamos en el Chile post estallido social, no podemos seguir trabajando en las instituciones públicas con cargos de confianza. Tenemos que trabajar con la meritocracia”. “A los funcionarios de carrera se nos hacen muchas pruebas para ingresar, tenemos que cumplir indicadores, estándares, metas. Entonces, de pronto ahí vemos que obviamente hay una asimetría: personas que no han pasado pruebas de selección y que muchas veces también no son de carrera, toman decisiones que afectan a los funcionarios que sí estamos en la institución por el mecanismo que, a mi juicio y a juicio de la federación, es el que corresponde”, afirmó.