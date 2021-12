Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia e integrante del comando presidencial de José Antonio Kast, aseguró en Última Mirada que el abanderado del Frente Social Cristiano “va a respetar” el proceso de la Convención Constitucional en caso de convertirse en el nuevo presidente de la República. “José Antonio ha dicho muchas veces que él puede sostener una posición personal, pero si gana otra posición que no es la que él defendió, él es profundamente democrático y eso lo va a respetar. Va a respetar esas votaciones”, afirmó. “Así que la Convención ya existe y yo creo que lo que está viendo, no solamente José Antonio -todos los chilenos-, es si va a ser una Convención sensata o no. Ha tenido algunos chispazos de sensatez, ha tenido otros chispazos de mucha insensatez y, por lo tanto, yo creo que vamos a estar todos los chilenos esperando qué es lo que proponen, qué tipo de Constitución proponen al país”, agregó.