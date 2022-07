De cara al plebiscito de salida, el ex director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) Domingo Namuncura manifestó en Última Mirada que “en estos días de discusión del debate (constitucional sobre la plurinacionalidad), resulta que el mundo indígena aparece casi como enemigo de la unidad nacional, que está atentando contra la identidad del país, que pretende constituirse en una clase privilegiada, y que al mismo tiempo estos pueblos indígenas que ahora están en el proyecto de Constitución pretenden adueñarse de una parte del territorio”. En ese sentido, el también ex embajador afirmó: “He leído columnas (…) que representan una cultura de discriminación y racismo que tiene que ver con un modelo educacional hegemónico”.