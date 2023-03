Diego Schalper, diputado y secretario general de Renovación Nacional, conversó en Última Mirada respecto al nuevo proceso constitucional en Chile y las consecuencias del triunfo del Rechazo a la primera propuesta constitucional. “La ciudadanía quería cambios con estabilidad, no al estilo de la Convención”. Y agregó que “cuando tú ganas con un 62%, la tentación de emplear el mismo lenguaje de Daniel Stingo: ‘Ganamos, y por lo tanto, los acuerdos los ponemos nosotros’, es muy grande, pero nos dábamos cuenta de que, si replicábamos ese mismo error; primero, íbamos a mantener al país polarizado. Segundo, las constituciones no son una trinchera de batalla, sino un marco de conversación donde se pueden expresar las diferencias (…) Yo siempre le recuerdo a mis colegas: ‘No se olviden que Chile estuvo disponible para que el señor Vade decidiera el futuro de sus hijos’. ¿Qué pasó en Chile que estuvimos dispuestos a eso? Ese momento ha cambiado y hoy día lo que está buscando la ciudadanía y el clima político es consolidación, mesura, moderación. El clima que hay hoy día en Chile es de consolidación y no de confrontación”.